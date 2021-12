Tripla tenaglia sull’Ue e sulle bollette Mosca | Kiev e i ritardi sul Tap

Leggi su formiche

(Di sabato 18 dicembre 2021) Aumentano i rimpianti suicon cui è stato fatto partire il gasdotto Tap. Il motivo? Non è più un semplice aumento in bolletta, comunque critico per imprese e famiglie, ma si sta trasformando in una vera e propria galoppata verso l’ignoto la nuova guerra geopolitica che vede il suo epicentro nelle riserve di gas Ue. I prezzi del gas e dell’elettricità per il vecchio continente si sono quadruplicati, riflettendo i timori del mercato sulla carenza di gas durante i mesi più freddi, sia a causa di scorte non sufficienti, sia per l’uso spregiudicato che dell’energia stanno facendo i players coinvolti. Il gas naturale europeo si è impennato nuovamente dopo il record fatto segnare tre giorni fa: troppo incisivo il tema legato all’incertezzaforniture russe, che così minacciano di prolungare la crisi energetica ben oltre l’attuale ...