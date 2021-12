Traffico Roma del 18-12-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità esterna tra Ardeatina e Ciampino per un incidente mentre in carreggiata interna si sta in fila pertra la Cassia Veientana e la Salaria e a seguire rallentamenti tra Nomentana e il video per laL’Aquila code per incidente anche sulla via Pontina direzione3 a Castel di Decima e il raccordo anulare rallentamenti e code che ritroviamo anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Salaria Corso di Francia nelle tue di brevi Code in entrata in sitter sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale all’Eur per un evento commerciale fino alla mezzanotte di oggi è chiusa alvia Alessio Baldovinetti da Viale del Tintoretto a via Paolo Di Dono in svolgimento in centro Tre ...