Stati Uniti, in arrivo la tempesta virale. Picco Omicron dopo le feste: «Sarà un inverno di malattia e morte» «Per i non vaccinati Sarà un inverno di malattia e morte. L'unica protezione è la dose». Parola del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che parla così alla nazione mentre il paese si prepara a resistere all'assalto della variante Omicron, riscontrata in almeno 30 Stati. Già, perché nel frattempo è arrivata la conferma: nelle prossime settimane la variante Omicron del Coronavirus diventerà dominante, prevede il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti. Omicron sta «aumentando rapidamente», dice la direttrice Rochelle Walensky, e potrebbe divenire «il ceppo dominante negli Stati Uniti nelle prossime settimane.

