Slittino, altro podio azzurro a Igls! Rieder-Kainzwaldner sono terzi, successo per Steu-Koller

Arriva un altro podio, un'altra terza piazza per i colori italiani in quel di Igls, dov'è in corso la tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Sulla pista di casa per il Bel Paese, visto che durante l'anno si allenano sempre sul budello austriaco, riescono a conquistare una bellissima top-3 Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio. Gli azzurri sono riusciti a trovare una gara priva di errori, con una posizione guadagnata nella seconda discesa a discapito dei più giovani compagni di squadra Ivan Nagler e Fabian Malleier, che dalla terza piazza dopo la prima manche sono scesi fino alla sesta finale (comunque un risultato da sottolineare). Per Rieder/Kainzwaldner è il primo podio in coppia nella ...

