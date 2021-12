Rublev-Murray in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale esibizione Abu Dhabi 2021 (Di sabato 18 dicembre 2021) Andrey Rublev sfida Andy Murray nella finale del Mubadala World Tennis Championship. In quel di Abu Dhabi, a contendersi il titolo saranno la prima testa di serie e l’ex numero uno del mondo. Il russo ha superato in tre set Shapovalov, esordendo nel migliore dei modi. Il britannico, dopo aver vinto il derby con Evans, ha sconfitto il rientrante Nadal. Chi si laureerà campione? SEGUI LA diretta TESTUALE IL TABELLONE MONTEPREMI E PRIZE MONEY L’incontro va in scena nella giornata odierna di sabato 18 dicembre, non prima delle ore 16.00. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport Uno (canali 201), con live streaming proposto tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-match, con annessi ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Andreysfida Andynelladel Mubadala World Tennis Championship. In quel di Abu, a contendersi il titolo saranno la prima testa di serie e l’ex numero uno del mondo. Il russo ha superato in tre set Shapovalov, esordendo nel migliore dei modi. Il britannico, dopo aver vinto il derby con Evans, ha sconfitto il rientrante Nadal. Chi si laureerà campione? SEGUI LATESTUALE IL TABELLONE MONTEPREMI E PRIZE MONEY L’incontro va in scena nella giornata odierna di sabato 18 dicembre, non prima delle ore 16.00. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport Uno (canali 201), con liveproposto tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-match, con annessi ...

Advertising

sportface2016 : #MubadalaWTC, l'orario e la diretta di #RublevMurray - zazoomblog : LIVE Nadal-Murray 0-0 World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: si comincia sul Centrale! In palio la finale contro Rublev… - OA_Sport : Andrey Rublev primo finalista ad Abu Dhabi, sfiderà Nadal o Murray - zazoomblog : LIVE Nadal-Murray 0-1 World Tennis Abu Dhabi in DIRETTA: si comincia sul Centrale! In palio la finale contro Rublev… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - World Tennis Abu Dhabi 2021 - Dopo 4 mesi di stop, Rafael Nadal torna in campo nel suo torneo di esi… -