Roma, studenti comprano due topi e lanciano l'allarme sporcizia per occupare la scuola. La preside: "Azione sciocca, fatta per creare scompiglio" (Di sabato 18 dicembre 2021) Dapprima hanno tentato di occupare la loro scuola facendo leva sulla rivalità con un altro liceo, poi, visto che la cosa non aveva seguito, hanno avuto la "grande" idea: comprare due topi e metterli nelle aule così da sfruttare il dibattito sulla sporcizia della Capitale e far sì che le lezioni fossero sospese e ottenere campo libero per l'occupAzione. È quanto hanno fatto tre studenti del liceo Primo Levi di Roma, come riferisce Il Messaggero che dà la notizia. Il trio ha acquistato due roditori, per l'esattezza un gerbillo piccolo e un degu, li ha introdotti a scuola e poi li ha immortalati, pubblicando le foto sui social e gridando allo scandalo. Neanche a dirlo, gli scatti sono diventati subito virali. L'euforia per la bravata è stata però ...

