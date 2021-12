Roma | Rosella Sensi | «Quando c’eravamo noi era una società speciale»

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’ex presidente dellaè tornata a parlare del suo periodo alla guida del club giallorosso, ex presidente della, in una intervista a Radio Radio è tornata a parlare del suo periodo alla guida del club giallorosso. SOCIETA– «gestivamo la squadra era una. Noi dipendenti eravamo uniti, una squadra nella squadra. Dove non si arrivava a livello economico si arrivava con la voglia di combattere. Tutti volevano vincere e lottavano fino alla fine. Questo credo arrivasse anche ai tifosi nonostante le contestazioni dell’ultimo periodo». TOTTI – «Per laTotti è importante pur essendo fuori dalla. L’uscita dal club non è stata semplice, ...

Cinquanta anni oggi e, nonostante da 13 anni non faccia più parte della, tutti la ricordano ancora con affetto, magari oggi superiore a quello dei tempi in cui era presidente.Sensi parla a Radio Radio nel giorno del compleanno e diceSensi, in occasione del suo cinquantesimo compleanno,è intervenuta ai microfoni di Radio Radio raccontando il suo periodo da Presidente della. Ha espresso anche fiducia per il progetto ...La donna era stata trasferita con un'eliambulanza del 118 "Basilicata soccorso" nell'ospedale potentino, dove è deceduta a causa della gravita' delle ferite riportate nell'incidente ...L’ex presidente della Roma Sensi è tornata a parlare del suo periodo alla guida del club giallorosso Rosella Sensi, ex presidente della Roma, in una intervista a Radio Radio è tornata a parlare del su ...