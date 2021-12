RB Lipsia-Arminia Bielefeld | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’RBcercherà di ridurre il divario tra loro e i posti in Champions League in Bundesliga quando ospiterannoalla Red Bull Arena oggi sabato 18 dicembre. I padroni di casa dovrebbero vincere comodamente nell’ultimo round di partite prima della pausa invernale, mentre gli ospiti si sono dati una piccolatà di sopravvivenza dopo un paio di vittorie nelle ultime settimane. Il calcio di inizio di RBè previsto alle 15:30 Prepartita RB: a che punto sono le due squadre? RBMentre il nuovo allenatore Domenico Tedesco ha interrotto la serie di tre sconfitte consecutive in Bundesliga raccogliendo quattro punti ...