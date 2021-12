Nuoto, Mondiali vasca corta. Arriva il bronzo per la 4×50 mista mista di Mora, Martinenghi, Di Liddo e Di Pietro (Di sabato 18 dicembre 2021) Si conclude con un’altra medaglia la terza giornata dei Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. Un bronzo insperato quello della 4×50 mista mista composta da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro, dopo una gara corsa nelle posizioni di testa dall’inizio alla fine chiusa in 1.37.29; a vincere l’oro è l’Olanda, che firma il record della competizione in 1.36.20 avanti agli Stati Uniti in 1.37.04 La partenza è affidata a Mora, che è il migliore a partire dai blocchi chiudendo i suoi 50 metri in 23.28 dietro al russo Pavel Samusenko (22.95) e a Shaine Casas (23.16); dopo di lui ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Si conclude con un’altra medaglia la terza giornata deidiinad Abu Dhabi. Uninsperato quello dellacomposta da Lorenzo, Nicolò, Elena Die Silvia Di, dopo una gara corsa nelle posizioni di testa dall’inizio alla fine chiusa in 1.37.29; a vincere l’oro è l’Olanda, che firma il record della competizione in 1.36.20 avanti agli Stati Uniti in 1.37.04 La partenza è affidata a, che è il migliore a partire dai blocchi chiudendo i suoi 50 metri in 23.28 dietro al russo Pavel Samusenko (22.95) e a Shaine Casas (23.16); dopo di lui ...

