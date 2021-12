“Non sono degni…”: Serie A, prima l’umiliazione e poi lo sfogo in diretta (Di domenica 19 dicembre 2021) Nel post partita del match di Serie A tra Cagliari e Udinese il ds dei sardi Capozucca ha difeso ‘a sorpresa’ Walter Mazzarri. Il 4 a 0 dell’Udinese a Cagliari ha fatto molto ‘rumore’ ed in casa del club sardo potrebbe esserci un’autentica rivoluzione. In tanti sono a chiedere l’esonero di Walter Mazzarri con l’ennesima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 dicembre 2021) Nel post partita del match diA tra Cagliari e Udinese il ds dei sardi Capozucca ha difeso ‘a sorpresa’ Walter Mazzarri. Il 4 a 0 dell’Udinese a Cagliari ha fatto molto ‘rumore’ ed in casa del club sardo potrebbe esserci un’autentica rivoluzione. In tantia chiedere l’esonero di Walter Mazzarri con l’ennesima Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

fattoquotidiano : ???? ???????????????? ???? ??????????????????? ???? ???????????? ???? ?????????????? Il piano straordinario da 40 milioni di euro del nuovo sindaco non… - AlbertoBagnai : Per la serie “How it started, how it’s going”, un ritaglio di giornale dell’aprile 2019 e un’agenzia odierna. Per a… - GuidoDeMartini : ????Europarlamentare lituano Stasys Jakeliunas: “Sono nato nell'Unione Sovietica. Non immaginavo che ci saremmo ritro… - bertojoe88 : RT @ldibartolomei: Tre operai sono stati schiacciati da una gru nell'ennesima strage di lavoro Un lavoro che prevede salari spesso poco dig… - soft_limelight : #SpiderManNoWayHome Sono appena tornata da spider e non ho parole ,….veramente. Dio santo è il film più bello che i… -