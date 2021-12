Napoli, Ounas parte per Milano nonostante il furto in casa | News (Di domenica 19 dicembre 2021) A differenza di quanto vociferato, il Napoli conferma la partenza di Adam Ounas con la squadra per la trasferta di Milano Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 dicembre 2021) A differenza di quanto vociferato, ilconferma lanza di Adamcon la squadra per la trasferta di

Advertising

Gazzetta_it : Ounas immobilizzato e derubato nel garage di casa. Bottino da 5000 euro #Ounas #Napoli - sportmediaset : Napoli, paura per #Ounas: ladri armati in casa sua. #SportMediaset - sscnapoli : ?? Adam Ounas ha segnato 7?? reti con il Napoli in tutte le competizioni: 3?? in #SerieA tutte di sinistro ???? 4?? i… - PianetaMilan : @sscnapoli , #Ounas parte per #Milano nonostante il furto in casa | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #MilanNapoli… - napolipiucom : Milan-Napoli: probabili formazioni, due ballottaggi per Spalletti #milannapoli #serieA #ForzaNapoliSempre… -