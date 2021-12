Napoli, l'ex lido frequentato da Totò trasformato in una discarica a cielo aperto (Di sabato 18 dicembre 2021) Una enorme discarica abusiva a cielo aperto , un'area demaniale di 6mila metri quadri che un tempo a Torre Annunziata (Napoli) era nota come lido Santa Lucia e dove oggi sono stati trovati 50 metri ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Una enormeabusiva a, un'area demaniale di 6mila metri quadri che un tempo a Torre Annunziata () era nota comeSanta Lucia e dove oggi sono stati trovati 50 metri ...

biancacle : RT @mattinodinapoli: Ex lido turistico frequetato da Totò trasformato in discarica abusiva - SkyTG24 : Torre Annunziata, discarica abusiva in lido che fu frequentato da Totò: sequestrata l'area - rep_napoli : Torre Annunziata, il lido Santa Lucia trasformato in discarica: sequestrato [aggiornamento delle 09:50] - anteprima24 : ** Il #Lido frequentato da #Totò diventa #Discarica, scatta il sequestro dei carabinieri ** - leggoit : #napoli, l'ex lido frequentato da Totò trasformato in una discarica a cielo aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lido Napoli, l'ex lido frequentato da Totò trasformato in una discarica a cielo aperto Una enorme discarica abusiva a cielo aperto , un'area demaniale di 6mila metri quadri che un tempo a Torre Annunziata (Napoli) era nota come lido Santa Lucia e dove oggi sono stati trovati 50 metri cubi di rifiuti speciali. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, con il supporto dei reparti ...

Napoli, il lido di Totò diventa una discarica: sequestrato dai CC TGCOM Torre Annunziata, da centro di villeggiatura della Napoli “bene” a discarica a cielo aperto – Il Video-choc I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata sono impegnati in diversi servizi a largo raggio in tutta la città volti al contrasto dell’illegalità diffusa. I militari dell’Arma, in questi giorni ...

