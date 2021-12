«Migliaia di morti civili causati dai raid Usa, tra cui bambini»: il New York Times rivela i documenti segreti del Pentagono (Di sabato 18 dicembre 2021) Migliaia di civili sono stati uccisi dagli Stati Uniti nei raid aerei, a causa di informazioni di intelligence non corrette e target scelti in modo affrettato e impreciso. A rivelarlo è un archivio nascosto di documenti del Pentagono sulla campagna aerea statunitense in Medio Oriente dal 2014, pubblicata dal New York Times. Una fotografia, quella contenuta nelle carte, ben diversa da quella promossa dal governo degli Usa, che da anni parla di guerre di precisione grazie ai droni e bombe mirate. I documenti rivelati dall’autorevole quotidiano mostrano come la trasparenza sulle operazioni sia stata spesso negata, e che molti degli errori commessi sono rimasti impuniti. In molte operazioni andate male sono ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021)disono stati uccisi dagli Stati Uniti neiaerei, a causa di informazioni di intelligence non corrette e target scelti in modo affrettato e impreciso. Arlo è un archivio nascosto didelsulla campagna aerea statunitense in Medio Oriente dal 2014, pubblicata dal New. Una fotografia, quella contenuta nelle carte, ben diversa da quella promossa dal governo degli Usa, che da anni parla di guerre di precisione grazie ai droni e bombe mirate. Iti dall’autorevole quotidiano mostrano come la trasparenza sulle operazioni sia stata spesso negata, e che molti degli errori commessi sono rimasti impuniti. In molte operazioni andate male sono ...

