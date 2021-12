Messa in latino, il Vaticano: “Basta divisioni”. E il Papa conferma le restrizioni sul rito antico (Di sabato 18 dicembre 2021) Città del Vaticano – Sì alla mesa secondo la liturgia preconciliare, ma a condizioni ben precise e non su un piano di parità con le celebrazioni secondo il nuovo Messale. Papa Francesco precisa, accetta e accoglie, ma non promuove il ritorno alle vecchie forme. Chi vuole celebrare secondo gli antichi modi lo faccia, ma non pretenda un pari trattamento. E nemmeno l’uso di una chiesa parrocchiale, se non in casi di comprovata necessità. In una lettera ai presidenti delle conferenze episcopali redatta dalla Congregazione per il culto divino si mette nero su bianco che “Laddove non vi sia la possibilità di individuare una chiesa per accogliere i fedeli che celebrano con il Missale Romanum” il vescovo “può chiedere la dispensa” per permettere l’uso della chiesa parrocchiale. Ma è un’autorizzazione che, per l’appunto, deve ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 dicembre 2021) Città del– Sì alla mesa secondo la liturgia preconciliare, ma a condizioni ben precise e non su un piano di parità con le celebrazioni secondo il nuovole.Francesco precisa, accetta e accoglie, ma non promuove ilrno alle vecchie forme. Chi vuole celebrare secondo gli antichi modi lo faccia, ma non pretenda un pari trattamento. E nemmeno l’uso di una chiesa parrocchiale, se non in casi di comprovata necessità. In una lettera ai presidenti delle conferenze episcopali redatta dalla Congregazione per il culto divino si mette nero su bianco che “Laddove non vi sia la possibilità di individuare una chiesa per accogliere i fedeli che celebrano con il Missale Romanum” il vescovo “può chiedere la dispensa” per permettere l’uso della chiesa parrocchiale. Ma è un’autorizzazione che, per l’appunto, deve ...

Advertising

ilfaroonline : Messa in latino, il Vaticano: “Basta divisioni”. E il Papa conferma le restrizioni sul rito antico - merinaspic : @quicksilver_ts @ilReazionario @seniorvenetian Stefano questo è un ulteriore motivo (oltre alla lezione sulla messa… - giuspal68 : @GIGLIOLA11 Benissimo Gigliola, grazie, come spero di te, soprattutto ora, dopo una Santa Confessione e una Stupend… - bisagnino : Messa in latino, il Vaticano replica ai tradizionalisti: tutta la Chiesa preghi con rito unitario - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Messa in latino, il Vaticano replica ai tradizionalisti: tutta la Chiesa preghi con rito unitario -