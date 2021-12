Malore improvviso | muore assessore comunale di Pontremoli

(Di sabato 18 dicembre 2021)(Massa Carrara), 18 dicembre 2021 - Tragedia in una struttura ricettiva in Piemonte . L'al Comune diPatrizio Bertolini , 61 anni. Aveva la delega ai lavori pubblici. ...

L'uomo avrebbe avuto une non è riuscito a chiedere aiuto. Lutto a Pontremoli per la morte di una persona impegnata nel sociale. Era presidente del Centro di ascolto diocesano della Caritas e ...PONTREMOLI " Se n'è andato all'questa notte, all'età di soli 61 anni, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontremoli Patrizio Bertolini. Probabilmente un(ma è ancora tutto da accertarsi) lo ha colto ...Pontremoli (Massa Carrara), 18 dicembre 2021 - Tragedia in una struttura ricettiva in Piemonte. L'assessore al Comune di Pontremoli Patrizio Bertolini, 61 anni. Aveva la delega ai lavori pubblici. Una ...Tragedia a a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta: Agostino De Luca, geometra ed ex consigliere comunale, è morto a 51 anni. Ecco cosa è successo ...