Live Bologna-Juventus 0-0: Mihajlovic con Arnautovic, Allegri con Kean-Morata (Di sabato 18 dicembre 2021) L'ennesimo banco di prova che attende la Juventus, sesta a pari punti con Roma e Lazio in campionato, è oggi il Bologna di Sinisa Mihajlovic (che contro le due romane ha vinto, e... Leggi su ilmattino (Di sabato 18 dicembre 2021) L'ennesimo banco di prova che attende la, sesta a pari punti con Roma e Lazio in campionato, è oggi ildi Sinisa Mihajlovic (che contro le due romane ha vinto, e...

Advertising

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - dadanh1042 : [LIVE] Bologna vs Juventus - La Liga - ilcirotano : LIVE Bologna-Juve 0-0: nella nebbia c’è Kean titolare con Morata. Mihajlovic col tridente - - realstreams2 : Bologna-Juventus in diretta streaming - sidiq_aryan : RT @Football_live5: Bologna VS Juventus Live Stream -