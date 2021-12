Le Pen peggio di Salvini | ' ' Il Pass vaccinale condanna alla morte sociale i francesi no vax'

Advertising

globalistIT : - Elo9999 : #Meloni Siamo dalla parte giusta della storia Mussolini alleato di Hitler La sua, una storiaccia raccapricciante… - Noviolenzadonne : @NicolaMelloni E Zemmour è persino peggio di Le Pen (cosa tocca dire) -

Ultime Notizie dalla rete : Pen peggio

Globalist.it

Così Marine Le, candidata alla presidenza della Francia del Rassemblement National, ha commentato all'emittente Bfmtv il disegno di legge che il governo francese presenterà in Parlamento all'...Cosa c'è alloradella disoccupazione? Qualcuno potrebbe dire: il fallimento . Perché in .... ) in caso di fallimento dell'azienda di titolarità dell'imputato. Insomma, il fallimento del ...La candidata alla presidenza della Francia del Rassemblement National, ha commentato il disegno di legge che il governo presenterà in Parlamento all'inizio di gennaio per trasformare l'attuale pass sa ...La voce secondo cui un ebreo che fa commenti razzisti e antisemiti potrebbe essere un candidato alle elezioni presidenziali francesi ...