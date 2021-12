La Roma vince a Bergamo, 4-1 all’Atalanta (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo (ITALPRESS) – Terza sconfitta stagionale per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini tra le mura amiche, contro la Roma finisce 4-1 con le reti di Abraham (doppietta), Smalling e Zaniolo, inutile l’autogol di Cristante arrivato su una conclusione di Luis Muriel. La striscia vincente dei bergamaschi, dopo la vittoria col Verona in rimonta, si ferma ancora una volta davanti al proprio pubblico. Secondo successo per i giallorossi, a quota 31 e a -6 proprio dalla compagine orobica: frenano i nerazzurri, impegnati martedì in casa del Genoa, sorridono i giallorossi. Ora la squadra di Mourinho se la vedrà con la Sampdoria per poter rimanere agganciata alla zona Champions League. La gara cambia già dopo pochi secondi, con Abraham che sfrutta una disattenzione della difesa nerazzurra per segnare il gol del vantaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Terza sconfitta stagionale per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini tra le mura amiche, contro lafinisce 4-1 con le reti di Abraham (doppietta), Smalling e Zaniolo, inutile l’autogol di Cristante arrivato su una conclusione di Luis Muriel. La strisciante dei bergamaschi, dopo la vittoria col Verona in rimonta, si ferma ancora una volta davanti al proprio pubblico. Secondo successo per i giallorossi, a quota 31 e a -6 proprio dalla compagine orobica: frenano i nerazzurri, impegnati martedì in casa del Genoa, sorridono i giallorossi. Ora la squadra di Mourinho se la vedrà con la Sampdoria per poter rimanere agganciata alla zona Champions League. La gara cambia già dopo pochi secondi, con Abraham che sfrutta una disattenzione della difesa nerazzurra per segnare il gol del vantaggio ...

