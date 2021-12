La donna di 85 anni positiva che rifiuta il ricovero: «Abbiamo dovuto portare l’ossigeno a casa, i parenti ci deridevano» (Di sabato 18 dicembre 2021) Una donna di 85 anni, non vaccinata e positiva al Coronavirus, ha rifiutato il ricovero e per curarla è stato necessario far portare l’ossigeno a casa sua. È l’incredibile storia raccontata oggi dall’edizione bolognese di Repubblica. A parlarne è stata la dottoressa Sara Moretti, che fa parte delle squadre che visitano a domicilio i pazienti Covid. «Riceviamo le chiamate dai medici di famiglia e contattiamo i pazienti per un primo triage telefonico, in modo da valutare il grado di urgenza. Già all’inizio la nuora della signora ci aveva detto che si stava facendo curare e non aveva bisogno della nostra visita. Abbiamo ricontattato la famiglia ed è servita un’opera di convincimento per andare da loro. Abbiamo fatto ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadi 85, non vaccinata eal Coronavirus, hato ile per curarla è stato necessario farsua. È l’incredibile storia raccontata oggi dall’edizione bolognese di Repubblica. A parlarne è stata la dottoressa Sara Moretti, che fa parte delle squadre che visitano a domicilio i pazienti Covid. «Riceviamo le chiamate dai medici di famiglia e contattiamo i pazienti per un primo triage telefonico, in modo da valutare il grado di urgenza. Già all’inizio la nuora della signora ci aveva detto che si stava facendo curare e non aveva bisogno della nostra visita.ricontattato la famiglia ed è servita un’opera di convincimento per andare da loro.fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : donna anni Intrappolata fra le lamiere Paura per una donna di 52 anni LA NAZIONE Aggressione San Basilio : Donna presa a bastonate e sfregiata con l’acido Aggressione San Basilio, donna sfregiata con l’acido e presa a bastonate. Fra le ipotesi la pista dell’ex. A rendere complicata la vicenda l’assenza di videocamere di sicurezza. La donna, 38 anni, di ...

Napoli, palpeggiata in pieno giorno, poi presa a calci: fa una foto all’aggressore e lo fa arrestare Vittima una donna di 32 anni, che passeggiava in zona San Ferdinando quando è stata palpeggiata nelle parti intime e poi presa a calci da un 28enne, ...

