Juventus, Arrivabene chiarisce: «Aumento di capitale non per il mercato» (Di sabato 18 dicembre 2021) Il dirigente della Juventus Arrivabene ha fatto chiarezza sul recente Aumento di capitale del club bianconero Maurizio Arrivabene, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Aumento DI capitale – «Siamo in dirittura d’arrivo. I segnali da parte degli azionisti sono stati positivi, hanno fiducia nel piano di risanamento e rilancio del club. Ma l’Aumento di capitale serve a dare stabilità, non ci proietta assolutamente per fare colpi di teatro sul mercato. Scordiamocelo. Siamo stati colpiti da due anni di Covid, riflettiamo, valutiamo bene e faremo quello che i conti ci permettono». VENDERE PRIMA DI COMPRARE – «Non necessariamente. Ci serve chiudere il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Il dirigente dellaha fatto chiarezza sul recentedidel club bianconero Maurizio, dirigente della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna.DI– «Siamo in dirittura d’arrivo. I segnali da parte degli azionisti sono stati positivi, hanno fiducia nel piano di risanamento e rilancio del club. Ma l’diserve a dare stabilità, non ci proietta assolutamente per fare colpi di teatro sul. Scordiamocelo. Siamo stati colpiti da due anni di Covid, riflettiamo, valutiamo bene e faremo quello che i conti ci permettono». VENDERE PRIMA DI COMPRARE – «Non necessariamente. Ci serve chiudere il ...

