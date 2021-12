Iliad inaugura il primo punto vendita in Abruzzo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Con l'apertura del nuovoStore inl'operatore raggiunge in totale 24 negozi attivi in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

iliad inaugura il suo primo store abruzzese nella città di Pescara (è il 24esimo a livello nazionale), in Corso Umberto, angolo via Firenze.