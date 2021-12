 Il Questore di Biella si è ucciso nel suo ufficio

Leggi su agi

(Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Gianni Triolo, 60 anni,di, si è suicidato nel suosabato mattina. Secondo quanto si è appreso, Triolo si è sparato con la pistola d'ordinanza. A ritrovare il corpo inè stata la donna delle pulizie. Ilavrebbe lasciato un messaggio per spiegare le ragioni del suo gesto. Gianni Triolo, 60 anni, era arrivato al'anno scorso a febbraio. Abruzzese, nato a Pescara nel 1961, si era laureato in Giurisprudenza all'Università di Pisa ed era entrato nella Polizia di Stato come Vice Commissario nel 1987. Proveniva da Pisa, dopo 20 anni trascorsi a La Spezia dove era arrivato ad essere vicario del. Sconcertato per la notizia il sindaco diClaudio Corradino: “Sono davvero incredulo e colpito ...