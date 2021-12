Franco Venturi | dalle comuni agrarie al tragico epilogo

(Di domenica 19 dicembre 2021) Nel 1936, durante il suo primo soggiorno in Unione Sovietica,fu colpito dal silenzio imbarazzato che circondava la storia del movimento rivoluzionario ottocentesco, noto come narodnicestvo, ossia come «populismo». Una reticenza comprensibile. Stalin aveva appena realizzato la collettivizzazione forzata delle campagne, cancellando così ogni traccia di quelle «» (obšcina) che rappresentavano un’antichissima forma di autogestione contadina, basata sulla produzione collettiva, ignara del concetto stesso di proprietà privata. È proprio in nome dellecontadine che si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

