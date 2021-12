Fiorentina, Joe Barone avverte: “Calcio da riformare, squadre non pagano Irpef prima del mercato” (Di sabato 18 dicembre 2021) Parole interessanti a Report per Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Il dirigente viola, dopo gli scontri nell’Assemblea di Lega, spiega il suo punto di vista così: “Penso che il Calcio vada riformato in tutto il mondo, non solo in Italia, per il bene di tutti i tifosi e gli investitori che entrano in questo mondo. C’è un mercato che inizia a gennaio, eppure ci sono squadre che non hanno ancora pagato l’Irpef ed è un problema. Hai un debito con lo Stato e puoi usarlo sul mercato.” SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Parole interessanti a Report per Joe, direttore generale della. Il dirigente viola, dopo gli scontri nell’Assemblea di Lega, spiega il suo punto di vista così: “Penso che ilvada riformato in tutto il mondo, non solo in Italia, per il bene di tutti i tifosi e gli investitori che entrano in questo mondo. C’è unche inizia a gennaio, eppure ci sonoche non hanno ancora pagato l’ed è un problema. Hai un debito con lo Stato e puoi usarlo sul.” SportFace.

Advertising

Angelredblack1 : RT @napolista: Joe #Barone: «Ci sono club che ancora non hanno pagato l’Irpef e usano i soldi per il mercato» Il direttore generale della… - sportface2016 : #SerieA Le parole del dg della #Fiorentina a #Report - napolista : Joe #Barone: «Ci sono club che ancora non hanno pagato l’Irpef e usano i soldi per il mercato» Il direttore genera… - ChiaraRommi : RT @giul91: Joe chi ci compri? #fiorentina - giul91 : Joe chi ci compri? #fiorentina -