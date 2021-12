Federica Calemme nuova concorrente al GF Vip, chi è? Età, origini, Instagram, fidanzato e carriera (Di sabato 18 dicembre 2021) Federica Calemme è una nuova concorrente del GF Vip, ma chi è? Età, origini, Instagram e fidanzato: cosa sappiamo su di lei? Il suo ingresso nella casa del GF Vip è stato annunciato qualche ora prima la puntata di Venerdì 17 Dicembre, eppure ha scatenato il web in un vero e proprio batter baleno. Insieme L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 18 dicembre 2021)è unadel GF Vip, ma chi è? Età,: cosa sappiamo su di lei? Il suo ingresso nella casa del GF Vip è stato annunciato qualche ora prima la puntata di Venerdì 17 Dicembre, eppure ha scatenato il web in un vero e proprio batter baleno. Insieme L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GrandeFratello : La magica avventura all’interno della Casa sta per iniziare anche per la bellissima Federica Calemme! ?? Il suo ingr… - GrandeFratello : Federica Calemme è la terza new entry di questa sera: prontissima a scombinare le carte e gli equilibri nella Casa!… - Emycaiazzo22 : RT @GrandeFratello: Federica Calemme è la terza new entry di questa sera: prontissima a scombinare le carte e gli equilibri nella Casa! #GF… - Tuttogossipnews : ?????? Federica Calemme ennesima pedina di Fabrizio Corona? Salta fuori la verità?? #gfvip ???? - carloni_ilaria : RT @GrandeFratello: Federica Calemme è la terza new entry di questa sera: prontissima a scombinare le carte e gli equilibri nella Casa! #GF… -