Disastro Atalanta, la Roma vince 4-1 a Bergamo

Bergamo. Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive di un'Atalanta sottotono che sbatte sulla Roma. Al Gewiss Stadium la Dea crolla 4-1 sotto i colpi di un'avversaria cinica e spietata che lascia il possesso di palla ai padroni di casa e gioca di rimessa punendoli in contropiede. Una doppietta di Abraham, i gol di Zaniolo e Smalling regolano una compagine bergamasca incapace di incidere negli ultimi metri. La prima occasione arriva dopo meno di un minuto. Abraham scambia con Zaniolo, il numero 9 supera un uomo si presenta davanti a Musso, Hateboer prova a intervenire in scivolata ma la deviazione trafigge il portiere atalantino. Non si accontentano gli ospiti: contropiede letale per la Dea che si fa trovare scoperta, Zaniolo con il tacco cambia il fronte offensivo trovando Veretout, il francese chiude il triangolo con il ...

