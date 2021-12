De Laurentiis: “Squadre indebitate fanno concorrenza sleale, la responsabilità è della Federcalcio” (Di sabato 18 dicembre 2021) De Laurentiis: “Calcio italiano? Se parlo scoppia il finimondo. Squadre indebitate fanno concorrenza sleale, la responsabilità è della Federcalcio” Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha risposto ad alcune domande che gli sono state rivole dai giornalisti della trasmissione Report, programma in onda su Rai 3. Il Patron azzurro si è sfogato sul sistema calcio italiano e la sua organizzazione. Queste le sue parole: “Non mi fate parlare perché, se parlo di calcio, scoppia il finimondo. Ne ho talmente le p***e piene… Per due anni mi hanno impedito di andare a casa mia a Los Angeles; non vedo l’ora di andarci, magari dal 20 gennaio, per fare un mese rigeneratore. afferma De ... Leggi su retecalcio (Di sabato 18 dicembre 2021) De: “Calcio italiano? Se parlo scoppia il finimondo., la” Aurelio De, Presidente del Napoli, ha risposto ad alcune domande che gli sono state rivole dai giornalistitrasmissione Report, programma in onda su Rai 3. Il Patron azzurro si è sfogato sul sistema calcio italiano e la sua organizzazione. Queste le sue parole: “Non mi fate parlare perché, se parlo di calcio, scoppia il finimondo. Ne ho talmente le p***e piene… Per due anni mi hanno impedito di andare a casa mia a Los Angeles; non vedo l’ora di andarci, magari dal 20 gennaio, per fare un mese rigeneratore. afferma De ...

Advertising

Enzovit : De Laurentiis: 'Squadre indebitate fanno concorrenza sleale, la responsabilità è della Federcalcio' - infoitsport : De Laurentiis: 'Calcio italiano? Se parlo scoppia il finimondo, ne ho le palle piene! Squadre indebitate fanno conc… - edi_sers : @luca7626 @RuxFabio @sscnapoli Ma se metti di Lorenzo centrale perdi tanto sulla fascia, ma che cazzo!!! Ma deve pe… - lordmaquac : Vi voglio raccontare una verità. De Laurentiis non venderà il Napoli finché non gli porterà debito, cosa che non su… - FFunesto : @DucaAndrea85 @InLimoneWeTrust Poi stai facendo molta confusione. Tra guadagnare e rimetterci dei soldi ci sono del… -