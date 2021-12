Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez pubblicano un video con la scoperta del sesso dei loro bebè! (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo aver annunciato di essere in attesa di due gemelli, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno rivelato il sesso dei piccoli in arrivo. Attraverso un video pubblicato sui propri profili Instagram, il calciatore e la modella hanno svelato di aspettare un maschietto e una femminuccia. Nel video appaiono tutti i figli della coppia in attesa di scoppiare due palloncini. Uno conteneva coriandoli di colore rosa, l’altro di colore azzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@Cristiano) I bebè si uniranno alla loro grande famiglia composta dai tre figli di lui, Cristiano Ronaldo Junior e i ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo aver annunciato di essere in attesa di due gemelli,hanno rivelato ildei piccoli in arrivo. Attraverso unpubblicato sui propri profili Instagram, il calciatore e la modella hanno svelato di aspettare un maschietto e una femminuccia. Nelappaiono tutti i figli della coppia in attesa di scoppiare due palloncini. Uno conteneva coriandoli di colore rosa, l’altro di colore azzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) I bebè si uniranno allagrande famiglia composta dai tre figli di lui,Junior e i ...

