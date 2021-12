Covid, scoppia focolaio in una scuola di San Leucio del Sannio (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutofocolaio Covid all’istituto scolastico Settembrini di San Leucio del Sannio. In una classe di prima media sono 7, per ora, i contagi di bambini accertati. La situazione è in evoluzione e in tanti, tra genitori e alunni, si sono sottoposti o si stanno sottoponendo a tampone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoall’istituto scolastico Settembrini di Sandel. In una classe di prima media sono 7, per ora, i contagi di bambini accertati. La situazione è in evoluzione e in tanti, tra genitori e alunni, si sono sottoposti o si stanno sottoponendo a tampone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

