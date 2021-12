Covid: sabato 18 dicembre in Fvg 964 nuovi contagi e 6 decessi (Di sabato 18 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.793 tamponi molecolari sono stati rilevati 853 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,71%. Sono inoltre 15.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 111 casi (0,71%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 25% dei nuovi positivi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di Sacile di 85 anni (deceduto in ospedale), una donna di 84 anni di Trieste (deceduta in ospedale), una donna di 84 anni di Udine (deceduta in ospedale), un uomo di 81 anni di Pordenone (deceduto in ospedale), un uomo di 81 anni di Trieste (deceduto in ospedale) e infine un uomo di 58 anni di Brugnera (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia ... Leggi su udine20 (Di sabato 18 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.793 tamponi molecolari sono stati rilevati 853, con una percentuale di positività del 8,71%. Sono inoltre 15.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 111 casi (0,71%). Anche oggi la prima fascia dio è quella degli under 19, con oltre il 25% deipositivi. Nella giornata odierna si registrano idi 6 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di Sacile di 85 anni (deceduto in ospedale), una donna di 84 anni di Trieste (deceduta in ospedale), una donna di 84 anni di Udine (deceduta in ospedale), un uomo di 81 anni di Pordenone (deceduto in ospedale), un uomo di 81 anni di Trieste (deceduto in ospedale) e infine un uomo di 58 anni di Brugnera (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia ...

