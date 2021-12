Conferenza stampa Juric: «A Verona il periodo migliore. Difficile trovare un presidente come Setti» (Di sabato 18 dicembre 2021) Conferenza stampa Juric, il tecnico del Torino analizza alla vigilia la sfida di campionato contro il Verona: ecco le sue parole In Conferenza stampa, Ivan Juric, allenatore del Torino, ha analizzato la partita di domani con il Verona. Verona – «E’ stato il periodo più bello della mia vita, abbiamo fatto grandi cose. Sarò sempre grato a tutto l’ambiente». KO DI GENOVA – «Non siamo riusciti a fare risultato e questo ci dispiace, ma andiamo avanti». ALLENAMENTI – «Non abbiamo fatto lavorato insieme, però chi non ha giocato ha fatto un buon allenamento. Oggi vedremo l’ultima seduta». COPPA ITALIA – «Qualcuno va bene, qualcuno no. Le idee le ho chiare da agosto, ma nel calcio non si possono fare sentenze su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021), il tecnico del Torino analizza alla vigilia la sfida di campionato contro il: ecco le sue parole In, Ivan, allenatore del Torino, ha analizzato la partita di domani con il– «E’ stato ilpiù bello della mia vita, abbiamo fatto grandi cose. Sarò sempre grato a tutto l’ambiente». KO DI GENOVA – «Non siamo riusciti a fare risultato e questo ci dispiace, ma andiamo avanti». ALLENAMENTI – «Non abbiamo fatto lavorato insieme, però chi non ha giocato ha fatto un buon allenamento. Oggi vedremo l’ultima seduta». COPPA ITALIA – «Qualcuno va bene, qualcuno no. Le idee le ho chiare da agosto, ma nel calcio non si possono fare sentenze su ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Atalanta - Roma, diretta alle 15: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming 'Sei anni contro sei mesi, dodici sessioni di mercato contro una'. La sintesi di sulla sua e sull'Atalanta è tutta nella frase di ieri in conferenza stampa. Eppure 'non firmerei per un pareggio', dice lo Special One. Contro la Dea lanciatissima di Gasperini ritrova Zaniolo che fa coppia davanti con Abraham, in difesa torna Mancini ed è ...

Conferenza stampa Dionisi: "Sono convinto che a Firenze possiamo fare risultato" Le parole di Alessio Dionisi in conferenza stampa in vista della sfida del suo Sassuolo contro la Fiorentina di domani Alessio Dionisi ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Fiorentina. Le parole dell'...

Conferenza stampa di fine anno del Presidente Draghi Governo Conferenza stampa Juric: «A Verona il periodo migliore. Difficile trovare un presidente come Setti» Conferenza stampa Juric, il tecnico del Torino analizza alla vigilia la sfida di campionato contro il Verona: ecco le sue parole In conferenza stampa, Ivan Juric, allenatore del Torino, ha analizzato ...

Guardiola non ha il Covid: sarà in panchina con il Manchester City Un doppio tampone negativo tranquillizza il tecnico catalano, che aveva annullato la conferenza stampa per un test sospetto ...

