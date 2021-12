Chiara Ferragni e Fedez, la notizia coglie tutti di sorpresa: potrebbe accadere davvero (Di domenica 19 dicembre 2021) e i fan della coppia non vedevano l’ora! Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia del momento. È da poco uscita la nuovissima serie tv su Amazon Prime Video, The Ferragnez, dove i due giovani mostrano tutte le sfaccettature della loro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 19 dicembre 2021) e i fan della coppia non vedevano l’ora!sono sicuramente la coppia del momento. È da poco uscita la nuovissima serie tv su Amazon Prime Video, The Ferragnez, dove i due giovani mostrano tutte le sfaccettature della loro L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : Scossa di #Terremoto a Bergamo, avvertita anche a Milano: anche Chiara Ferragni e Fedez scendono in strada - fanpage : Fortissima scossa di #Terremoto a Bergamo e avvertita anche a Milano nella giornata di oggi, sabato #18dicembre. An… - stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - croccantinzell : RT @BettaZ02: Fedez con la maglia con scritto “chiara ferragni” perculato anche nei daytime mi sento male #amici21 - adela71340195 : @Roby22819002 Se ci riesce, chiara ferragni spostati ?? -