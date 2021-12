Calcio: Gasperini, 'inspiegabile il gol annullato, partita falsata' (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo, 18 dic. (Adnkronos) - "La gara non era facile, la Roma chiudeva bene tutto. Abbiamo fatto errori e altre cose bene. L'ennesimo gol preso a freddo, gol così ti mettono in difficoltà contro squadre di valore. Ma nell'arco della partita la squadra ha ripreso, nel secondo stava giocando ad una porta. Ma quell'episodio lì cambia tutto, prima del 3-1. Se Palomino tocca il pallone cambia tutto, fateci vedere che l'ha buttata dentro e allora va bene...Questa è autorete di Cristante. Palomino dice di non averla toccata. Come si fa al video ad interpretare questa roba diversamente? L'arbitro ha detto che Palomino l'ha deviata. Poi magari la Roma vince lo stesso ma è un'altra partita con l'Atalanta in grande condizioni in quel momento. L'arbitro ha dato gol, state attenti. E' stato segnalato il gol di Palomino in fuorigioco, è una cosa diversa. Se ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Bergamo, 18 dic. (Adnkronos) - "La gara non era facile, la Roma chiudeva bene tutto. Abbiamo fatto errori e altre cose bene. L'ennesimo gol preso a freddo, gol così ti mettono in difficoltà contro squadre di valore. Ma nell'arco dellala squadra ha ripreso, nel secondo stava giocando ad una porta. Ma quell'episodio lì cambia tutto, prima del 3-1. Se Palomino tocca il pallone cambia tutto, fateci vedere che l'ha buttata dentro e allora va bene...Questa è autorete di Cristante. Palomino dice di non averla toccata. Come si fa al video ad interpretare questa roba diversamente? L'arbitro ha detto che Palomino l'ha deviata. Poi magari la Roma vince lo stesso ma è un'altracon l'Atalanta in grande condizioni in quel momento. L'arbitro ha dato gol, state attenti. E' stato segnalato il gol di Palomino in fuorigioco, è una cosa diversa. Se ...

