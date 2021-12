(Di sabato 18 dicembre 2021) New York, 18 dic. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Orlando Magic-Miami Heat 105-115; Atlanta Hawks-Denver Nuggets 115-133; Boston Celtics-Golden State Warriors 107-111; New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks 116-112; Utah Jazz-San Antonio Spurs 126-128; Minnesota Timberwoves-Los Angeles Lakers 110-92; Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets 125-116; Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 105-124.

Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite... - 888anto : Va bene lasciar correre, ma questa è una schifezza. E non è show. Adoro il basket e la NBA, ma quando permettono qu… - sportface2016 : #NBA75, i risultati della notte: #UtahJazz battuti di misura dagli #Spurs, cadono ancora i #Lakers - gregcapitano10 : Le spieghe di @dlfabbri vanno di pari passo con quelle di Federico Buffa sul basket nba… idolo totale #limes - infoitsport : Basket: Nba. Nets a segno con super Durant, vittorie di Suns e Pacers -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

Eurosport IT

Quel video (criptico) pubblicato sui social da Kyrie Irving - mentre tornava a indossare delle scarpe da- alla fine un significato lo aveva. I Brooklyn Nets - falcidiati dall'ingresso nel protocollo anti - Covid della lega di oltre metà del roster - hanno deciso di reinserire Kyrie Irving in ......Un marziano che con un fisico non certo da gigante (190 centimetri scarsi per 80 kg) ha reso la... Con i calli nelle mani di 2mila tiri a settimana, oggi è diventato un'icona delmondiale e ...New York, 18 dic. - I risultati delle partite della regular season Nba: Orlando Magic-Miami Heat 105-115; Atlanta Hawks-Denver Nuggets 115-133; Boston Celtics-Golden State Warriors 107-111; New ...Si sono disputate otto partite nella notte NBA, nonostante diverse franchigie abbiano diversi giocatori entrati nel protocollo COVID a causa della loro positività. Andiamo a riepilogare brevemente qua ...