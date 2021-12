Alex Belli dedica una canzone a Soleil Sorge con la moglie presente? La soap continua (VIDEO) (Di sabato 18 dicembre 2021) Una volta uscito dalla casa del GF Vip, Alex Belli è tornato nella sua abitazione ed anche sui social e lo ha fatto, come era prevedibile, in modo bizzarro, ovvero, con una canzone, forse, dedicata a Soleil Sorge. L’ex gieffino, infatti, ha pubblicato dei VIDEO in cui suona e canta un brano di Tiziano Ferro. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 18 dicembre 2021) Una volta uscito dalla casa del GF Vip,è tornato nella sua abitazione ed anche sui social e lo ha fatto, come era prevedibile, in modo bizzarro, ovvero, con una, forse,ta a. L’ex gieffino, infatti, ha pubblicato deiin cui suona e canta un brano di Tiziano Ferro. L'articolo proviene da KontroKultura.

