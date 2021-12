ACR Messina, Raciti: “Città e tifoseria mortificate. Catania? Giocheremo alla pari” (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo l'esonero di Ezio Capuano, l'ACR Messina si affida al tecnico della primavera, Ezio Raciti. Il nuovo allenatore giallorosso ha presentato in conferenza stampa la hara di domenica contro il Catania Leggi su mediagol (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo l'esonero di Ezio Capuano, l'ACRsi affida al tecnico della primavera, Ezio. Il nuovo allenatore giallorosso ha presentato in conferenza stampa la hara di domenica contro il

Advertising

CataniaC0M : ACR Messina-Catania, ex: Quella vittoria firmata da Pozzebon e Barisic.... - MessinaSportiva : L'Acr: 'Il Prefetto ha disposto il divieto di trasferta per Messina-Catania' - - BlunoteWeb : Serie C: ACR Messina, Milinkovic al veleno. Pubblicate chat con Lo Monaco e Capuano - MessinaSportiva : Il Sant'Agata ufficializza l'ingaggio dell'under Luciano Mazzone, ex Acr Messina - - menelpallone : Da un Ezio all'altro: per Raciti una bella chance partendo ancora dal basso -