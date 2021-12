Volley, Mondiale per Club 2021: Conegliano vola in semifinale, 3-0 anche al Dentil (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’A. Carraro Imoco Conegliano vola in semifinale da prima del girone al Mondiale per Club 2021 di Volley femminile, in corso di svolgimento ad Ankara, in Turchia. Le Pantere hanno infatti superato con un secco 3-0 (25-17, 25-16, 25-18) il Dentil Praia Clube nell’ultima sfida della Pool A. Partita mai in discussione, con la formazione brasiliana che fatica a fermare le ragazze di Santarelli, brave a limitare gli errori e ad evitare cali di concentrazione. Ora la corazzata veneta attende l’esito dell’ultima sfida della Pool B per conoscere l’avversaria della semifinale. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI CALENDARIO Conegliano: DATE, ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’A. Carraro Imocoinda prima del girone alperdifemminile, in corso di svolgimento ad Ankara, in Turchia. Le Pantere hanno infatti superato con un secco 3-0 (25-17, 25-16, 25-18) ilPraiae nell’ultima sfida della Pool A. Partita mai in discussione, con la formazione brasiliana che fatica a fermare le ragazze di Santarelli, brave a limitare gli errori e ad evitare cali di concentrazione. Ora la corazzata veneta attende l’esito dell’ultima sfida della Pool B per conoscere l’avversaria della. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI CALENDARIO: DATE, ...

