Vangelo del giorno | Matteo 1 | 1-17 – Audio e commento Papa Francesco

Advertising

vaticannews_it : #13dicembre #PapaFrancesco In questo stesso giorno, nel 1969 Jorge Mario Bergoglio, veniva ordinato sacerdote: 52 a… - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 17 dicembre 2021. - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Un “seme nuovo” nella storia umana ... Il “Regno” che Gesù porta e annuncia non è limitato a Is… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 17 dicembre 2021. - EmilioTrerotola : Commento al Vangelo del 17.12.2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

La Difesa del Popolo

Ai poveripopolo renda giustizia, salvi i figlimisero. R. Nei suoi giorni fiorisca il ...Dalsecondo Matteo Mt 1,1 - 17 Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di ...Sì, perché di una libertà, più che di una capacità, si è sempre trattato quando ilè stato ... In realtà, nella recezioneconcilio Vaticano ii , è come se oggi si fosse reso più chiaro un ...Il Pontefice continua la catechesi su San Giuseppe, uomo del silenzio e invita tutti a non dire parole vane, ma a saper stare da soli con se stessi per scendere nel profondo e sentire la voce del Sign ...La pellicola su Sky Cinema 2 lunedi e martedi uscì tre anni dopo il doppio album e l'opera rock. Gran successo al botteghino, polemiche e accuse di blasfemia ...