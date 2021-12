Vacanze sulla neve? Attenzione alle nuove regole (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dal 2022 sulle piste da sci valgono nuove regole. Chi ama praticare sport sulla neve dovrà essere “più responsabile” ed adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, che tra le altre cose ha stabilito l’obbligo di assicurarsi per la Responsabilità Civile verso Terzi, cioè l’obbligo di assicurarsi per gli eventuali danni causati a cose o a persone sulle piste da sci. Dal primo gennaio, quindi, sciatori, snowboarder, praticanti di alpinismo dovranno prestare un’Attenzione in più. Ci sarà da rispettare anche l’obbligo del casco per i minori di 18 anni (prima era 14 anni) e verranno anche inasprite le sanzioni per chi scierà in stato di ebrezza. In pista lo sciatore diventa responsabile: “deve tenere una velocità e un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dal 2022 sulle piste da sci valgono. Chi ama praticare sportdovrà essere “più responsabile” ed adeguarsidisposizioni introdotte dal decreto legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, che tra le altre cose ha stabilito l’obbligo di assicurarsi per la Responsabilità Civile verso Terzi, cioè l’obbligo di assicurarsi per gli eventuali danni causati a cose o a persone sulle piste da sci. Dal primo gennaio, quindi, sciatori, snowboarder, praticanti di alpinismo dovranno prestare un’in più. Ci sarà da rispettare anche l’obbligo del casco per i minori di 18 anni (prima era 14 anni) e verranno anche inasprite le sanzioni per chi scierà in stato di ebrezza. In pista lo sciatore diventa responsabile: “deve tenere una velocità e un ...

