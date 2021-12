Un altro morto sul lavoro a Trieste: operaio schiacciato da una gru al porto. I sindacati proclamano lo sciopero (Di venerdì 17 dicembre 2021) I sindacati del porto di Trieste hanno proclamato uno sciopero totale dopo la morte di un operaio di 58 anni, schiacciato da una gru mentre lavorava nel porto vecchio. Un fatto “assolutamente grave” che rappresenta “l’ennesimo omicidio di un lavoratore in nome del profitto” secondo il segretario provinciale dell’Usb, Sasha Colautti, che ha annunciato la mobilitazione dei sindacati Usb, Cgil, Cisl e Uil per “uno sciopero generale del porto di Trieste a partire dalle ore 12 di oggi, per tutta la giornata”. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle dieci e mezza di stamattina in un cantiere nei pressi del terzo molo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che lavorava per una ditta di smontaggio delle ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ideldihanno proclamato unototale dopo la morte di undi 58 anni,da una gru mentre lavorava nelvecchio. Un fatto “assolutamente grave” che rappresenta “l’ennesimo omicidio di un lavoratore in nome del profitto” secondo il segretario provinciale dell’Usb, Sasha Colautti, che ha annunciato la mobilitazione deiUsb, Cgil, Cisl e Uil per “unogenerale deldia partire dalle ore 12 di oggi, per tutta la giornata”. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle dieci e mezza di stamattina in un cantiere nei pressi del terzo molo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che lavorava per una ditta di smontaggio delle ...

Advertising

repubblica : Incidenti sul lavoro, un altro morto: a Trieste operaio schiacciato da una gru. Sindacati: 'fatto gravissimo. In sc… - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: In Pedagna torna l’incubo bocconi avvelenati, morto un altro cane - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Incendio in appartamento nel Bolognese, morti cinque gatti. Mercoledì in un altro rogo in casa era morto un cane https:/… - GregPignataro : Oggi un altro morto sul lavoro. Ieri? Anche. - IlSoia : Piuttosto il contrario: 'Morto un Papa se ne fa un altro' -