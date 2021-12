Ultime Notizie Roma del 17-12-2021 ore 19:10 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid la presidente della commissione europea Ursula von der leyen conferenza stampa a Bruxelles termine del Consiglio Europeo Anche se in questo momento spiega come ancora contro la variante Delta sappiamo che la omicron Ci minaccia città diffondendo ritmo feroce alle potenzialità di bucare i vaccini almeno parzialmente i sistemi sanitari sono sotto pressione che è dovuto in parte al gran numero di pazienti non vaccinati Quindi ancora aumentare la vaccinazione chiudere i bambini sopra i 5 anni fare le terze dosi e usare le misure preventive omicron aggiunge von der leyen è una variante difficile che rappresenta una sfida Ma ora siamo la posizione migliore rispetto ad un anno fa grazie alla disponibilità dei vaccini la priorità e guadagnare tempo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid la presidente della commissione europea Ursula von der leyen conferenza stampa a Bruxelles termine del Consiglio Europeo Anche se in questo momento spiega come ancora contro la variante Delta sappiamo che la omicron Ci minaccia città diffondendo ritmo feroce alle potenzialità di bucare i vaccini almeno parzialmente i sistemi sanitari sono sotto pressione che è dovuto in parte al gran numero di pazienti non vaccinati Quindi ancora aumentare la vaccinazione chiudere i bambini sopra i 5 anni fare le terze dosi e usare le misure preventive omicron aggiunge von der leyen è una variante difficile che rappresenta una sfida Ma ora siamo la posizione migliore rispetto ad un anno fa grazie alla disponibilità dei vaccini la priorità e guadagnare tempo ...

