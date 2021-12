UFO | Biden vuole indagare ufficialmente | svolta storica

Advertising

GirolamoMaggio : UFO: Biden istituirà un team di risposta rapida per esaminare la tecnologia inspiegabile -

Ultime Notizie dalla rete : UFO Biden

Esquire Italia

Ora queste squadre antistudieranno gli oggetti che "eccedono lo stato dell'arte noto nella scienza o nella tecnologia", indagando inoltre sugli effetti che riguardano la salute associati a ...... 25 miliardi in più rispetto a quanto richiesto da Joee con un aumento del 5% rispetto all'... Il provvedimento prevede inoltre di studiare i fenomeni aerei non identificati (i cosiddetti) e ...Looking back, the events of 2021 turned out to be just as mind-meltingly difficult to keep track of as last year's. But we are once again here to jog your memory about the wrong timeline we continue ...A provision in the $770 billion military spending bill calls for the creation of a new agency to investigate reports of UFO sightings.