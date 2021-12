Tre diversi pentiti No Vax che si chiamano Marco Marchesin? No! Complottisti “fregati” da Google Images (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo le immagini complottiste diffuse dai No Vax e negazionisti della Covid contro Marco Marchesin, spacciandolo per un attore pagato dai “poteri forti”, circola un meme con il quale si sostiene che alcuni siti di informazione abbiano parlato di tre diversi No Vax pentiti con lo stesso nome: quello di Marco. In realtà, gli articoli parlano della stessa persona, ma a trarre in inganno è Google Images. Per chi ha fretta Il meme propone tre risultati della ricerca «Marco Marchesin» con Google Images. Il risultato ottenuto fa credere che si parli di tre diversi No Vax pentiti con lo stesso nome. A trarre in inganno è il motore di ricerca, cliccando nei link dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo le immagini complottiste diffuse dai No Vax e negazionisti della Covid contro, spacciandolo per un attore pagato dai “poteri forti”, circola un meme con il quale si sostiene che alcuni siti di informazione abbiano parlato di treNo Vaxcon lo stesso nome: quello di. In realtà, gli articoli parlano della stessa persona, ma a trarre in inganno è. Per chi ha fretta Il meme propone tre risultati della ricerca «» con. Il risultato ottenuto fa credere che si parli di treNo Vaxcon lo stesso nome. A trarre in inganno è il motore di ricerca, cliccando nei link dei ...

