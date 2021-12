The Crown 5 si ferma prima del previsto per contagi sul set: l’emergenza Covid farà slittare l’uscita? (Di venerdì 17 dicembre 2021) The Crown 5, la nuova stagione del royal drama di Peter Morgan che vedrà protagonista Imelda Staunton, non ha ancora una data d’uscita ma è attesa a novembre 2022. A quanto pare, però, i piani della produzione potrebbero essere modificati a causa della nuova ondata di casi di Coronavirus che sta travolgendo il Regno Unito. In un Paese da sempre tra i più colpiti dalla pandemia, le società di produzione nel settore dell’audiovisivo continuano ad avere grossi problemi sui set per via di contagi che impongono la sospensione delle riprese e in generale dei protocolli di sicurezza che rallentano i lavori. The Crown 5 non è da meno: secondo Variety, Netflix ha concluso la produzione della stagione per le vacanze natalizie prima del previsto, a seguito di una serie di casi positivi di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) The5, la nuova stagione del royal drama di Peter Morgan che vedrà protagonista Imelda Staunton, non ha ancora una data d’uscita ma è attesa a novembre 2022. A quanto pare, però, i piani della produzione potrebbero essere modificati a causa della nuova ondata di casi di Coronavirus che sta travolgendo il Regno Unito. In un Paese da sempre tra i più colpiti dalla pandemia, le società di produzione nel settore dell’audiovisivo continuano ad avere grossi problemi sui set per via diche impongono la sospensione delle riprese e in generale dei protocolli di sicurezza che rallentano i lavori. The5 non è da meno: secondo Variety, Netflix ha concluso la produzione della stagione per le vacanze nataliziedel, a seguito di una serie di casi positivi di ...

