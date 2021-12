Tg5 | Papa Francesco e l' ergastolano | un colpaccio clamoroso | il servizio che fa il giro del mondo

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lo speciale andrà in onda in contemporanea anche su Tgcom24. "Covid, Stato di sorveglianza globale". Trema il Vaticano, il cardinale. "Chi c'è dietro"

Una vera e propria bomba che arriva dopo un anno dall'intervista rilasciata daFrancesco sempre al. Luogo dell'incontro: Santa Marta, casa del. Appuntamento per domenica 19 dicembre, ...Domenica 19 dicembre, alle 20.40, va in onda lo Speciale'Francesco e gli Invisibili - Ilincontra gli ultimi ', curato dal vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona , durante il quale il ..."Forse mai come in questa circostanza uno sciopero era stato trattato con tale distratta supponenza dai mezzi d’informazione pubblica" ...Il Pontefice risponderà alle domande di quattro persone che hanno perso tutto, tranne la voglia di riscattarsi ...