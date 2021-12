Tatuaggi colorati vietati da gennaio, stop a 27 pigmenti: che rischi corre chi già li ha? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Avete Tatuaggi colorati? Beh teneteveli belli stretti, perché a quanto pare con l'anno nuovo non riuscirete a farvene altri. Dal 4 gennaio 2022 infatti parte lo stop a 27 pigmenti colorati vietati ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Avete? Beh teneteveli belli stretti, perché a quanto pare con l'anno nuovo non riuscirete a farvene altri. Dal 42022 infatti parte loa 27...

Advertising

reportrai3 : Dal 4 gennaio l'Unione Europea mette al bando numerosi inchiostri colorati per i tatuaggi, con l'aggiornamento del… - SkyTG24 : Ue: tatuaggi colorati vietati, dal 4 gennaio solo in bianco e nero - Rojas3299 : RT @nonexpedit: Vietati tutti gli eventi natalizi, De Luca vieta tutte le bevande (anche il chinotto per capirci) tranne l'acqua, l'UE viet… - IvanSarno : RT @nonexpedit: Vietati tutti gli eventi natalizi, De Luca vieta tutte le bevande (anche il chinotto per capirci) tranne l'acqua, l'UE viet… - FrankTaricone : RT @giornalettismo: È la terza bufala in chiave antieuropeista nel giro di pochi giorni. Oggi, percezione completamente sbagliata - leggen… -