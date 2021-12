Sinisa Mihajlovic su Bologna-Juventus | “Bianconeri nostri diretti concorrenti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) È unconvinto della forza della propria squadra quello che è apparso nella conferenza stampa di presentazione della partita del suocontro ladi Massimiliano Allegri. Una gara importante, dice il serbo, che metterà di fronte i felsinei contro una diretta concorrente per l’Europa. Perché, attualmente, questo dice la classifica. Le parole diEcco le parole del tecnico dei rossoblù, rilasciate in conferenza stampa, prima del match contro i: “Laè una nostra diretta concorrente, dobbiamo andare in campo sapendo che se non andiamo a cento all’ora non si vince. Ma i ragazzi lo hanno capito e sono fiducioso. La Juve è sempre la Juve. Dybala e Chiesa sono importanti per loro ma ...