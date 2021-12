Se Verbania litiga su Gino Strada

Leggi su lastampa

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Cambiano i tempi, cambiano gli eroi, cambia lache parte da Caporetto e arriva a Emergency. Forse in tutto questo riusciamo a cambiare anche noi, ma non è detta l’ultima parola. A Pallanza, in provincia di, il consiglio di istituto ... sul sito.