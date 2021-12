Scuola: Costarelli (presidi), 'no vax in malattia al terzo giorno per non essere sospesi al quinto' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Obbligo vaccinale per il personale scolastico. Prendono forma gli escamotage dei no vax cercati ad arte per non ricevere la somministrazione ed aumentano i ricorsi alla malattia. "Li vediamo in corso d'opera - commenta all'Adnkronos la presidente dei presidi per il Lazio, Cristina Costarelli - L'ultima trovata è quella dei docenti che hanno ricevuto la lettera di invito alla vaccinazione il 15 dicembre e oggi si sono messi in malattia per i prossimi 5 giorni. Quindi al quinto giorno non potranno essere sospesi". "Sono raggiri a cui non si pensa. Per non parlare delle diffide a non adempiere al decreto legge inviate dagli avvocati, che per noi però sono carta straccia. O di chi si è rifiutato di prendere materialmente in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Obbligo vaccinale per il personale scolastico. Prendono forma gli escamotage dei no vax cercati ad arte per non ricevere la somministrazione ed aumentano i ricorsi alla. "Li vediamo in corso d'opera - commenta all'Adnkronos la presidente deiper il Lazio, Cristina- L'ultima trovata è quella dei docenti che hanno ricevuto la lettera di invito alla vaccinazione il 15 dicembre e oggi si sono messi inper i prossimi 5 giorni. Quindi alnon potranno". "Sono raggiri a cui non si pensa. Per non parlare delle diffide a non adempiere al decreto legge inviate dagli avvocati, che per noi però sono carta straccia. O di chi si è rifiutato di prendere materialmente in ...

