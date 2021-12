Sci, domani discesa in Val d'Isere, Goggia: "Posto magico" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Val d'Isere, 17 dicembre 2021 - Quando si tratta di discesa libera Sofia Goggia è ormai la favorita numero uno. Parte domani in Val d'Isere il weekend francese di Coppa del mondo e la bergamasca ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Val d', 17 dicembre 2021 - Quando si tratta dilibera Sofiaè ormai la favorita numero uno. Partein Val d'il weekend francese di Coppa del mondo e la bergamasca ha ...

Advertising

Dani65489209 : RT @HotelTirolo: Domani, 18 Dicembre, apre il Baby Park al #LagoDellaNinfa, ai piedi del #Cimone! Una bellissima realtà per le famiglie c… - HotelTirolo : Domani, 18 Dicembre, apre il Baby Park al #LagoDellaNinfa, ai piedi del #Cimone! Una bellissima realtà per le fam… - pol2187 : De sci 40 gg out e domani è in dubbio (rientro forzato) Loca vediamo come sta. Kulu nn al top post operazione. Chi… - campiglioapt : Torna il Free Ski Day in Trentino! A Pinzolo e a Madonna di Campiglio domani 18 dicembre si potrà imparare a disegn… - IFlck : RT @RaiSport: ?? Sci uomini, domani #SuperG in #valGardena #scialpino @Fisiofficial -